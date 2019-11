Hulusi Akar ABŞ-ın Suriya üzrə xüsusi nümayəndəsini qəbul edib

Bakı. Trend:

Türkiyənin müdafiə naziri Hulusi Akar ABŞ-ın Suriya üzrə xüsusi nümayəndəsi James Ceffri və ABŞ-ın Ankaradakı səfiri Devid Satterfildi qəbul edib.

Trend-in məlumatına görə, bu barədə Türkiyənin Müdafiə Nazirliyi bildirib.

Məlumata əsasən, Nazir müavini Yunus Emre Karaosmanoğlunun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə ABŞ-ın Suriya üzrə xüsusi nümayəndəsi James Ceffrinin rəhbərlik etdiyi nüməyəndə heyəti arasında görüş keçirilib.

Görüşdə 17 oktyabrda ABŞ-la imzalanan sazişə dair məsələlər müzakirə edildi.

Nümayəndə heyətlərinin görüşündən sonra Hulusi Akar ABŞ-ın Suriya üzrə xüsusi nümayəndəsi Ceyms Ceffri və ABŞ-ın Ankaradakı səfiri Devid Satterfildi qəbul edib.

