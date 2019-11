Bakıda növbəti yol nəqliyyat hadisəsi baş verib.

"Report" xəbər verir ki, hadisə paytaxtın Xətai rayonu Səməd bəy Mehmandarov küçəsində qeydə alınıb.

Belə ki, 1995-ci ol təvəllüdlü Seyidov Darvin Məhəmməd oğlu ona məxsus olan avtomobillə idarəetməni itirib.

Avtomobil səkidəki dəmir dirəyə dəyərək dayanıb.

Qəzada yaralanan sürücü təcili tibbi yardım briqadasının köməkliyi ilə xəstəxanaya gətirilib. Ona açıq kəllə beyin travması diaqnozu qoyulub.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



