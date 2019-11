“Moodys” Beynəlxalq Reytinq Agentliyi Böyük Britaniyanın suveren reytinqi üzrə proqnozunu “stabil”dən“neqativ”ə endirib.

“Report” “RİA Novosti” yə istinadən xəbər verir ki, agentlik emitentin uzunmüddətli reytinqini “Aa2” səviyyəsində təsdiqləyib.

Bildirilir ki, proqnoza yenidən baxılmasına səbəb genişmiqyaslı siyasi problemlər səbəbindən "Britaniya institutlarının zəifləməsi” olub.



