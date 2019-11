Tramp ən qorxduğu insan haqqında danışdı: "Onun uğur sehri..."

“Kiçik Maykl uğursuz olacaq. Kiçik Maykldan daha çox yarışmağı istəyəcəyim biri ola bilməz”.

Publika.az xəbər verir ki, bu sözləri ABŞ prezidenti Donald Tramp milyarder Maykl Blumberqin 2020 prezident seçkilərinə namizədliyini irəli sürmə niyyətindən danışarkən deyib.

Ağ Evdə jurnalistlərin suallarını cavablandıran prezident prezident seçkilərindəki rəqibi haqqında bu sözləri işlədib: “Blumberqi uzun müddətdir ki, tanıyıram. Tramp haqqında çox şey söylədi. Amma onu tanıyıram. Heç nə ola bilmədi. Seçkilərdə yaxşı şeylər etməyəcək, amma Co Baydenə zərər verəcəyini düşünürəm. Mayklın uğurlu olmaq sehri yoxdur. Çoxlu pul xərcləyəcək”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.