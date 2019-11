Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın rəsmi "Instagram" səhifəsində 9 Noyabr - Dövlət Bayrağı Gününə həsr olunmuş videoçarx paylaşılıb.

