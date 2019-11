Mourinyo "Bavariya"nın baş məşqçisi ola bilər

Bakı. Trend:

Portuqaliyalı mütəxəssis Joze Mourinyo Almaniyanın "Bavariya" futbol klubu ilə danışıqlar aparır.

Trend-in məlumatına görə, bu barədə "Gazeta.Ru" "La Gazzetta Dello Sport" qazətinin jurnalisti Nikolo Skiruya istinadən bildirib.

56 yaşlı mütəxəssis klubla 2022-ci ilə qədər müqavilə bağlamaq istəyir.

Bildirilir ki, "Bavariya" rəhbərliyi Hollandiyanın "Ayaks" komandasının baş məşqçisi Erik ten Hak və Fransanın PSJ komandasının baş məşqçisi Tomas Tuxelin namizədliyini nəzərdən keçirir.

