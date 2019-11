“Facebook” istifadəçilərin kimliyinin təsdiqi üçün sifətin tanınması sistemini sınaqdan keçirir

"Facebook" mobil qurğular vasitəsilə öz hesabına daxil olmağa çalışan istifadəçilərin kimliyinin eyniləşdirilməsi üçün sifətin tanınması sistemini sınaqdan keçirir. Bu haqda kod təhlilçisi Ceyn Mançun Vonq bildirib. O, proqramda sifətin tanınması sisteminə istinad tapıb.



Milli.Az ictnews.az-a istinadən bildirir ki, Vonqun sözlərinə görə, sözügedən sistem "Apple Face ID" ilə oxşardır, lakin "Facebook" sifətin şəkillərini istifadəçinin qurğusunda deyil, 30 gün müddətində serverdə saxlamağı planlaşdırır. "Facebook"dan bildirilib ki, sistemdəki məlumatlar başqa şirkətlərə əlçatan olmayacaq.



"Facebook"un nümayəndələri bununla bağlı şərh verməkdən imtina ediblər.

Milli.Az

