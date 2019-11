Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin (AYB) Lənkəran zona şöbəsinin sədri, tanınmış şair İltifat Saleh (İltifat Salayev) vəfat edib.

Metbuat.az Report-a istinadәn xəbər verir ki, İ.Saleh ötən gün axşam saatlarında 84 yaşında dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, İltifat Saleh 1935-ci il iyunun 10-da Lənkəran rayonunun Boladi kəndində anadan olub.



