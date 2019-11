İstanbulda davaya çevrilən bir mübahisədə iki nəfər yaralanıb.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə Büyükçekmece rayonunda yerləşən restoranların birində baş verib.

Dava zamanı onlardan biri silahla, digəri isə bıçaqla yaralanıb.

Yaralılar təcili yardım maşını ilə özəl xəstəxanaya çatdırılıb. Onların vəziyyəti yaxşıdır.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.