Həftə bu görüntülərlə yadda qaldı - FOTO

Çin, Honkonq və İraqda etiraz aksiyaları, Rusiyada Xalq Birliyi Günü, ABŞ-da Ölülər Günü...

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən həftə ərzində (4-8 noyabr) dünya ölkələrində lentə alınan fotoları təqdim edir:

Qazaxıstanda dağda ağacların üstünə şehin oturması.

Honkonqda hökümət əleyhinə aksiyaya dəstəklə bağlı keçirilən mətbuat konfransında Qay Foksun maskasını taxan tələbələr.

İraqın Bağdad şəhərində keçirilən hökümət əleyhinə aksiyalar zamanı.

Çexiyanın Liberetsk zooparkında yeni doğulmuş zürafə.

Şotlandiyada Qretna-Qrin kəndi yaxınlığında uçan sığırçınlar.

Moskvada Xalq Birliyi Günündə sərgidə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ikonaya toxunur.

Moskvada 7 noyabr 1941-ci il paradının 78-ci ildönümü şərəfinə keçirilən yürüşün iştirakçıları.

Çilinin Santyaqo şəhərində hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları etiraz aksiyası zamanı.

Çexiyada qutanı qış volyerinə keçirən zoopark əməkdaşı.

Böyük Britaniyanın Baş Naziri Boris Conson Şimali İrlandiyanın Arma qraflığında çips istehsal edən fabrikə səfəri zamanı.

ABŞ-ın Çikaqo ştatında Ölülər Gününü qeyd etməyə gedən meksikalı qadınlar.

Hindistanın Yeni Dehli şəhərində Çxatx-pudca dini bayramı zamanı Camna çayının sahilində duran qadınlar.

Milli.Az

