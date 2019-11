Birinci vitse-prezident Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib

Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva rəsmi "İnstagram" səhifəsində 9 noyabr - Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib.

"Report"un məlumatına görə, Birinci vitse-prezidentin paylaşımında deyilir:

"Əziz həmvətənlər!

9 noyabr - Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə hər birinizi təbrik edirəm! Qoy üçrəngli bayrağımız müstəqil Azərbaycanın üzərində daim əzəmətlə dalğalansın! Xalqımıza cansağlığı, səadət, xoş günlər və sevgi, Vətənimizə isə rifah, sülh və tərəqqi arzulayıram!





A post shared by Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan) on Nov 8, 2019 at 8:57pm PST

