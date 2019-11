Dünya şöhrətli müğənni Corc Mayklın ölümündən 3 il sonra yeni mahnısı işıq üzü görüb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, "This Is How (We Want You To Get High)" adlı mahnı, rejissor Paul Feiqin "Ötən yeni il" adlı filmində səsləndiriləcək.

Qeyd edək ki, 2012-ci ildə yazılan bəstənin söz və musiqisi Corc Maykl və Ceyms Cekmana aiddir.

Milli.Az