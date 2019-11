Məşhur rok ulduzu Pit Doerti həbs edilib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, buna səbəb sənətçinin sərxoş olması, üstəlik üzərində narkotik maddə gəzdirməsi olub.

Qeyd edək ki, P.Doerti "The Libertines" qrupunun vokalistidir.

Milli.Az

