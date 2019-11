Tanınmış şair İltifat Saleh 84 yaşında dünyasını dəyişib.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, İ. Saleh Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Lənkəran bölgəsi üzrə məsul katibi olub.

O, Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə bu il Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə "Tərəqqi" medalı ilə təltif edilib.



Mərhumun dəfn mərasimi saat 10.00-da Liman şəhərində keçiriləcək.

Allah rəhmət eləsin!

Milli.Az

