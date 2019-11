Amerikalı reper Qazzi Qarsiya klip çəkilişi zamanı gözlənilməz hadisə ilə üzləşib.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, Lil Pamp ləqəbli reper çəkiliş vaxtı ilanın hücumuna məruz qalıb. İlan Pampın əlini dişləyib.O, bir daha ilanlarla heç bir iş görməyəcəyini deyib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.