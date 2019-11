ABŞ Prezidenti Donald Tramp mayın 9-da Qələbə günü münasibətilə Moskvada təntənəli tədbirdə iştirak etmək istədiyini deyib.

Publika.az xəbər verir ki, Tramp TASS informasiya agentliyinin sualını cavab olaraq belə bir fikir səsləndirib.

Prezidenti bu tədbirlərdə iştirak etmək üçün dəvət aldığını, lakin 2020-ci ildə həmin dönəmlərdə ABŞ-da seçkiöncəsi olduğuna görə Rusiyaya gedib-getmətyəcəyi barədə konkret bur fikir söyləməyib.

