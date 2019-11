Müdafiə sənayesi naziri Mədət Quliyevin növbəti övladı dünyaya göz açıb.

Publika.az-ın xəbərinə görə, bu barədə aparıcı Lalə Mustafayeva sosial şəbəkədə məlumat verib.

O, Mədət Quliyevin həyat yoldaşı, aparıcı Zəhra Quliyevanın xəstəxanadan fotosunu paylaşaraq “Xoş gəldin Qəzənfər Qulubəyli. Vətənə, millətə, ailəsinə xeyirli övlad olsun. Təbrik edirəm” deyə qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.