Türkiyəli tanınmışlardan möhtəşəm Azərbaycan Dövlət Bayrağı Günü təbriki - VİDEO

Bu gün Azərbaycan Dövlət Bayrağı Günüdür.

Metbuat.az bildirir ki, Türkiyənin tanınmış siyasi, ictimai xadimləri, sənət adamları bu münasibətlə Azərbaycan xalqını “HaberGlobal”a göndərdikləri maraqlı video ilə təbrik ediblər.

Türkiyənin Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu bayram təbrikini bu sözlərlə dilə gətirib:

“Bir millət, iki dövlət” ifadəsi ilə güclənən qardaşlığımızı daha yüksək səviyyələrə çıxarmaq həm ortaq mirasımıza, həm də gələcək nəsillərə olan borcumuz və vəzifəmizdir. Çünki azadlığımız, gələcəyimiz, əmin-amanlığımız bir-birinə bağlıdır. Türkiyə Azərbaycandır, Azərbaycan Türkiyədir!”.

Azərbaycanın XİN rəhbəri Elmar Məmmədyarov bu dəyərli təbrikə görə həmkarına dərin təşəkkürünü ifadə edib.

Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Mustafa Şəntop bildirib ki, Azərbaycan Türkiyənin olmadığı yerdə həmişə onların hüquqlarını layiqincə müdafiə edib.

Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədrinin vəkili Levent Gök, CHP lideri Kamal Kılıçdaroğlu, İstanbul Böyük Şəhər Bələdiyyəsinin başçısı Əkrəm İmamoğlu, Azərbaycan Parlamentlərarası Dostluq qrupunun sədri Şamil Ayrım, MHP rəhbərinin köməkçisi Mövlud Karakaya, AKP qrup başqan vəkili Məhəmməd Əmin Akbaşoğlu, tanınmış türkiyəli aktyor və şoumen Okan Bayülgen, modelyer və müğənni İvana Sərt, müğənni Hakan Peker, musiqiçi Mustafa Ceceli, futbol şərhçisi Tümer Mətin, tanınmış aparıcı Səba Tümer, aktyor Səlim Bayraqdar, müğənni Ebru Yaşar kimi tanınmış siyasət, ictimaiyyət və sənət dünyasından olanlar Azərbaycanı Bayraq Günü münasibətilə təbrik edib, Bayrağımızın əbədi dalğalanmasını arzulayıblar.



Qeyd edək ki, Azərbaycanın üçrəngli bayrağı dövlət rəmzi olaraq Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (AXC) Hökumətinin 1918-ci il 9 noyabr tarixli iclasında qəbul olunub.

1920-ci il aprelin 27-də bolşevik işğalından sonra AXC-nin bayrağı Azərbaycan SSR-in qırmızı rəngli oraq-çəkicli bayrağı ilə əvəzlənib. 1990-cı il noyabrın 17-də Naxçıvan MR Ali Məclisinin qərarı ilə bərpa olunaraq muxtar respublikanın dövlət bayrağı kimi qəbul olunub. 1991-ci il fevralın 5-də Azərbaycan Ali Sovetinin qərarı ilə hazırkı üçrəngli və ay-ulduzlu bayraq müstəqil respublikanın dövlət bayrağı elan edilib.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 2009-cu il noyabrın 18-də imzaladığı sərəncamla 9 noyabr tarixi Dövlət Bayrağı günü kimi qeyd olunur.(oxu.az)

