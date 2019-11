Türkiyədə daha bir ailənin 4 üzvü sianiddən zəhərləndi

Bakı. Rufiz Hafizoğlu - Trend:

Antaliyada bir ailənin 4 üzvü sianiddən zəhərlənərək ölüb. Trend-in məlumatına görə, cəsədlər polis tərəfindən aşkar edildikdən sonra bütün bina təhlükəsilik baxımından təxliyə edilib.

Faktla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır.

Qeyd edək ki, bundan öncə oxşar hadisə İstanbulda qeydə alınmışdı. Bir ailənin 4 üzvü mənzildə intihar etmiş qapının üzərinə isə "Daxil olmayın" Polisə zəng edin, mənzildə sianid var".

