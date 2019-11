Braziliya futbolunun canlı əfsanələrindən olan Ronaldo yenə çəkisi ilə diqqəti çəkib.

Milli.Az fanat.az-a istinadən xəbər verir ki, bir müddət əvvəl arıqlayan "Yekədiş" yenidən kökəlib.

Ronaldo həyat yoldaşı Selin Loksla Londonda bir restoran açılışına qatılıb. Onunla yanaşı açılışda "Çelsi"nin futbolçuları Jorjinyo və Markos Alonso da iştirak edib.

