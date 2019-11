Müdafiə Sənayəsi naziri Mədət Quliyev növbəti dəfə ata olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə aparıcı Leyla Mustafayeva sosial şəbəkədə məlumat verib. O bildirib ki, M. Quliyevin həyat yoldaşı Zəhra Quliyeva ana olub. Cütlüyün oğlu dünyaya gəlib. Uşağa Qəzənfər adı qoyulub.

