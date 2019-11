Bakı. Trend:

Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar MəmmədyarovTürkiyə Respublikasında işgüzar səfərdədir.

Bu barədə Trend Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

Səfərdə məqsəd İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Nazirlər Şurasının 24-cü iclasında iştirakdır.

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.