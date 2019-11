Türkiyədə 4 nəfərlik ailə ölü tapıldı - FOTO

Antaliyada bir ailənin 4 üzvü sianiddən zəhərlənərək ölüb.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, cəsədlər polis tərəfindən aşkar edildikdən sonra bütün bina təhlükəsilik baxımından təxliyə edilib.

Faktla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır.

Qeyd edək ki, bundan öncə oxşar hadisə İstanbulda qeydə alınmışdı. Bir ailənin 4 üzvü mənzildə intihar etmiş qapının üzərinə isə "Daxil olmayın" Polisə zəng edin, mənzildə sianid var".

Eyni zamanda "Qafqazinfo" xəbər verir ki, Ailənin 4 üzvünün kimliyi açıqlanıb. Mənzildəki cəsədlərin 36 yaşlı Səlim Şimşək, onun həyat yoldaşı 38 yaşlı Sultan Şimşək, övladları - 9 yaşlı Cerən Şimşək və 5 yaşlı Ali Çinar Şimşəkə aid olduğu təsdiqlənib.

Hadisə yerinə gələn tibb işçiləri ailənin sianid adlı zəhərli maddəni içərək öldüklərindən şübhələnirlər.

Polis əməkdaşları xüsusi geyimlərlə binanı və ətraf bölgəni yoxlamağa başlayıb. Həmin binada zəhərli maddənin olub- olmadığını müəyyənləşdirmək üçün Afyonkarahisar Kimyəvi Bioloji Radioloji Nüvə Təhdidləri bölməsinin əməkdaşları hadisə yerinə dəvət ediliblər.

Bildirilir ki, mənzilə səhər saatlarında bir karqo şirkətindən işçi gəlib. Polis əməkdaşlarının evdə apardığı təhqiqat zamanı ailənin böyüyü Səlim Şimşəkin məktub yazdığı ortaya çıxıb. Məktubda nə yazıldığı haqqında məlumat açıqlanmır.

Səhər saatlarında binaya ilk daxil olan polis və səhiyyə işçilərinin havadan gələn zəhərli iylə bağlı xəstəxanaya aparıldığı da qeyd edilir. Hazırda həmin şəxslərin vəziyyəti yaxşıdır.

Bu arada bildirək ki, sianid turşusu (HCN) hidrogen sianidin suda məhlulu olub, rəngsiz, uçucu, acı badam iyi verən maye halında zəhərləyici turşudur. Sianid turşusu həddən artıq zəhərlidir. Turşunun buxarı ilə nəfəs aldıqda və ya o dərinin zədələnmiş hissəsinə düşdükdə ölümlə nəticələnir. Sianid turşusunun buxarları paltarlara yaxşı hopur və ümumzəhərləyici təsir göstərir.

Milli.Az

