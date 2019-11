Azərbaycanın Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarov Türkiyədə işgüzar səfərdədir.

Bu barədə "Report"a Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

Səfərdə məqsəd İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (ECO) Nazirlər Şurasının 24-cü iclasında iştirak etməkdir.



