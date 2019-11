Aparıcı Mələk Heydərovanın "İnstaqram" paylaşımı izləyicilərin diqqətini çəkib.

Milli.Az metbuat.az-a istinadla bildirir ki, aparıcının paylaşdığı videoda o mini geyimdə olub və yerdə uzanaraq poza verib. İstifadəçilərin bəziləri bunu bəyəndiyini bildirsə də, əksəriyyət onu tənqid edib. İzləyicilərdən biri "Bir az da qısa geyinsən, yaxşı olardı" deyə rəy bildirib.

Milli.Az

