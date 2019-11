Şok olacaqsınız: sevgilisi tanınmış modeli bıçaqladı, sonra təcavüz etdi və... - FOTO/VİDEO

Rusiyada dəhşətli hadisə yaşanıb.

Publika.az xəbər verir ki, tanınmış rus model sevgilisi tərəfindən bir yaşlı uşağının gözü qarşısında bıçaqlanaraq, təcavüzə uğrayıb. Səbəbi isə qısqanclıq olub.

Belə ki, 30 yaşlı model Yevgenia Znamensçikova sevgilisi Andrey İvanovla qısqanclıq səbəbindən ayrı yaşamaq qərarına gəlib. Bu isə Andreyin xoşuna gəlməyib və sevgilisini öldürmək fikrinə düşüb. Bunu isə barışıq adı ilə etmək istəyib. O, sevgilisinə zəng edərək əməlindən peşman olduğunu, onunla barışmaq istədiyini deyərək evinə gəlmək istədiyini bildirib. Andrey evə çatar-çatmaz Yevgenianı bir yaşlı uşağının gözü qarşısında bıçaqlayıb, sonra qanlar içində yatan sevgilisinə cinsi təcavüz edib. Daha sonra Andrey hadisə yerindən qaçıb, xoşbəxtlikdən Yevgenianın həyatını xilas etmək mümkün olub.

