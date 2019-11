Almaniya millisinə qadağa - Bu ölkələrdə oynaya bilməyəcək

Almaniya Futbol Federasiyası ölkə milli komandasının qadın haqlarının pozulduğu ölkələrdə oynamasına qadağa qoyub.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, bu haqda qərar qurumun İcraiyyə Komitəsinin iclasında qəbul edilib.

"Bundan sonra biz milli komandamızın qadınların stadiona və digər idman obyektlərinə girişini məhdudlaşdıran ölkədə oynamasına qadağa qoyuruq. Mənim təklifimlə İcraiyyə Komitəsinə təklif edilə layihə yekdilliklə qəbul olunub" - deyə Almaniya Futbol Federasiyasının prezidenti Frits Keller bildirib.

Milli.Az

