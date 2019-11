Dadaşlinski kimdir? İlk dəfə özünün bioqrafiyasını ARB 24-ə DANIŞDI - VİDEO

"ARB 24"ün "24 dəqiqə" proqramının növbəti buraxılışında ilkə imza atılıb.

Milli.Az xəbər verir ki, 6 noyabr Radio və Televiziya işçilərinin peşə bayramı ilə əlaqədar olaraq "ARB 24" telekanalı, son zamanların ən çox adından söz etdirən, İctimai Televiziyanın efirində yayımlanan "3D" verilişinin aparıcısı Dadaşlinski Dadaş Dadaş oğlu ilə geniş müsahibə edib.



İlk dəfə müsahibə verən Dadaşlinski, "ARB 24"ün "24 dəqiqə" proqramında maraqlı açıqlamaları ilə diqqət çəkib.



"ARB 24" olaraq sözügedən müsahibəni "24 dəqiqə" proqramından izləyə bilərsiniz.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.