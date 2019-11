PSJ Fransa Liqa 1-in 13-cü turunda "Brest"lə qarşılaşacaq.

Milli.Az komanda.az-a istinadən xəbər verir ki, Paris təmsilçisi sözügedən qarşılaşmada Kilian Mbappenin köməyindən istifadə edə bilməyəcək. Bu barədə klubun rəsmi saytı məlumat yayıb.

Əzələsində ağrılar olan 20 yaşlı hücumçu "Brest"lə oyunun heyətinə daxil edilməyib.

Bu gün keçiriləcək "Brest" - PSJ matçı saat 20:30-da start götürəcək.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.