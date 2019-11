1960-cı illərdə çəkdirdiyi şəkil ilə qısa zamanda bütün dünyada tanınan Robert Norris vəfat edib.

Milli.Az xarici mətbuata istinadla xəbər verir ki, "Marlboro" siqareti üçün kamera qarşısına keçdikdən sonra "Marlboro Man" kimi tanınan Robert 90 yaşında dünyasını dəyişib.

TMZ-nin məlumatına görə, o, bazar günü, yaşadığı evdə vəfat edib.

Qeyd edək ki, Robert sözügedən fotoda damağında siqaretlə poza verməyinə baxmayaraq, həyatı boyunca siqaret çəkməyib.

İsmayıl

Milli.Az

