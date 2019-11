Azərbaycanlı professorun sözləri Rusiyanı qarışdırdı

Rusiyanın Ali İqtisadiyyat Məktəbinin azərbaycanlı professoru Həsən Hüseynov “Facebook” paylaşımına görə ictimaiyyətin sərt reaksiyasına səbəb olub.



Metbuat.az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, statuslarının birində rus dili haqda “iyrənc” ifadəsini işlədən Hüseynov tənqid atəşinə tutulub.



Bununla belə, professor yazdıqlarına görə üzr istəmək fikrində olmadığını deyib. Onun sözlərinə görə, üzr istəməklə bağlı universitetin komissiyasından hər hansı bildiriş almayıb və yazdıqları onun şəxsi fikridir.



“Kimin qarşısında üzr istəməliyəm, bir halda ki insanlar yazıb-oxuya bilmir, mahiyyəti başa düşmür?”, - deyə Hüseynov bildirib.



Xatırladaq ki, azərbaycanlı alim “Facebook” səhifəsində “Moskvada gündüz çıraqla belə başqa dillərdə nəsə tapmaq müşkül məsələdir. Təkcə ölkənin hazırda danışdığı və yazdığı iyrənc rus dilindən başqa...” yazıb. Hüseynov daha sonra açıqlamasında “iyrənc” deyərkən dili yox, həmin dildən istifadə formasını nəzərdə tutduğunu bildirib. O deyib ki, rus dilini mükəmməl hesab edir, ancaq “axmaqlar bu dildə danışanda dil uğursuz olur”.



Qeyd edək ki, daha əvvəl AİM-in elmi şurası Hüseynovdan ictimai şəkildə üzr istəməyi tələb etdiyi bildirilmişdi. O, bu addımı universitetin işgüzar nüfuzuna ziyan dəyməməsi üçün atmalı, məsuliyyətsiz və düşünülməmiş bəyanatına görə üzr istəməli idi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.