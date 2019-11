Ukraynada 23 yaşlı kişi qumbara partlaması nəticəsində ölüb.

Milli.Az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, Xarkov vilayətində yaşayan 23 yaşlı gənc evinin eyvanında olarkən qumbara partlayıb və kişi oradaca ölüb.

Onun meyitini nənəsi tapıb.

Ukrayna polisi qumbara partlamasının səbəbini araşdırır.

Milli.Az

