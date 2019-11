Meksikanın cənubundakı Oaxaka ştatının San Visente Koatlan yaşayış məntəqəsində naməlum şəxslərin bir qrup polisə hücumu nəticəsində 5 asayiş keşiklçisi ölüb, ikisi də yaralanıb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə ştat prokurorluğunun “Twitter” səhifəsində bildirilir.

Hadisə yerindən uzaqlaşan cinayətkarların yaxalanması istiqamətində əməliyyat-axtarış tədbirləri görülür.

