Paşinyan toyda iştirak üçün AZƏRBAYCANA GƏLDİ

Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyan Qarabağa səfər edib.

Publika.az Axar.az-a istinadən xəbər verir ki, barədə məlumatı o, İnstaqram səhifəsində paylaşıb. Paşinyan burada özünün kiçik qızıyla fotosunu paylaşaraq, Qarabağa gəldiklərini qeyd edib.

Xatırladaq ki, bu gün Azərbaycanın işğal edilmiş Şuşa şəhərində Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının sədri Armen Qriqoryanın toy mərasimi baş tutacaq. Toya Paşinyanla bərabər Ermənistanın siyasi elitası, qondarma rejimin rəhbəri Bako Saakyan, spiker Aşot Qulyan, xarici işlər naziri Masis Mailyan dəvət edilib.

