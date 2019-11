3 gündə 3 kiloqram arıqlayın

Qısa zamanda çəki verib, eyni zamanda toksinlərdən qurtulmaq istəyirsiz?

Milli.Az axşam.az-a istinadən sizə alma pəhrizini təqdim edir.

Bu pəhrizlə 3 gün ərzində 3 kiloqram çəki vermək mümkündür. Eyni zamanda alma bədəninizi toksinlərdən azad edib özünüzü daha yaxşı hiss etməyinizə səbəb olacaq.

Səhər:

1 kasa hazır yulaf əzməsinin içərisinə 1 ədəd rəndələnmiş alma və yarım fincan yağsız süd əlavə edin yeyin. İstəyə bağlı olaraq şəkərsiz çay və ya kofe için.

Ara:

2 ədəd qoz və ya fındıq, 1 fincan yaşıl çay

Nahar:

2 ədəd yaşıl alma, 1 ç.q darçın əlavə edilmiş bir kasa yağsız yoqurt

Ara:

2-3 ədəd badam, bir fincan şəkərsiz kofe

Axşam:

2 ədəd yaşıl alma, 1 ç.q darçın əlavə edilmiş bir kasa yağsız yoqurt

Gün ərzində ən az 2 litr su için. Bu pəhrizə əməl edərkən yorucu idman hərəkətləri etmək olmaz.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.