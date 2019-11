İranın şimal-qərbində baş verən zəlzələ nəticəsində xəsarət alanların sayı 529 nəfərə çatıb.

Publika.az-ın məlumatına görə, təbii fəlakət nəticəsində 5 nəfərin öldüyü, 529 nəfərin xəsarət aldığı, bunlardan da 31 nəfərin isə xəstəxanaya yerləşdirildiyi bildirilib.

Noyabrın 8-də Təbriz şəhərindən 118 km məsafədə 5,7 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb. Sonradan dəqiqləşdirilmiş məlumatlara görə, təkanların gücü 5,9 bal olub.

