Türkiyə ilə ABŞ arasında kritik görüş - FOTO

PKK/PYD-YPG terrorçularının təhlükəsizlik bölgədən tam çıxmamasının ardından Türkiyənin ABŞ və Rusiya ilə diplomatik müzakirələri yenidən sürətlənib. Belə kritik görüşlərdən biri bu gün Türkiyə ilə ABŞ arasında baş tutub.

Publika.az xəbər verir ki, Türkiyə Prezidentin mətbuat katibi İbrahim Kalın İstanbulda ABŞ-ın Suriyadakı xüsusi nümayəndəsi Ceyms Cefri ilə görüşüb. Türkiyə vaxtı ilə saat 10:30-da başlayan görüş təxminən 1,5 saat davam edib və mətbuat üçün qapalı olub.

Müzakirələrin detalları açıqlanmasa da, görüşdə təhlükəsiz bölgə, Rəcəb Tayyib Ərdoğanın ABŞ-a səfəri, İdlibdəki son vəziyyət və Suriyada siyasi həll yolları barədə fikir mübadiləsinin aparıldığı bildirilib.

