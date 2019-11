Uzun illərdir heyvan dərisini xatırladan parçalardan hazırlanan geyimlər trendə çevrilir.

Pələng, ilan dərisindən olan geyimlər isə daha çox dəbdə olur.

Amma onu da qeyd edək ki, bu növ parçalardan hazırlanan geyimləri, ayaqqabıları və çantaları kombinə etmək çətindir.

Milli.Az lent.az-a istinadən bildirir ki, gələn ilin dəbi olacaq pələngi xatırladan parçadan hazırlanmış geyimləri təqdim edir:

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.