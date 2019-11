Bu da oldu - İnsanları tanımaq üçün yeni proqram

Perm klassik universitetinin alimləri sosial şəbəkə istifadəçilərinin sosial və davranış paramaetlərini müəyyən edə bilən xüsusi proqram hazırlayıb.

Milli.Az Sputnik Azərbaycan-a istinadən bildirir ki, söhbət BFİ CNN Detector adlı proqramdan gedir. Mütəxəssislər, sosial şəbəkə istifadəçilərinin üslub, janr, reaktivlik, məlumat məzmunu və digər kateqoriyalarla təhlil olunan 20 mindən çox mətnini bazaya daxil ediblər. Eyni zamanda BFI CNN Detektoruna yaş, cins, yazı sayı və psixoloji əlamətlər kimi parametrlər daxil edilib.

"Tədqiqat zamanı bəzi nümunələr yaratmağı bacardıq. Məsələn, kişilərin mətnlərində demək olar ki, üzr yoxdur, qadınlarda isə çox vaxt olur. Tez-tez zarafat edən istifadəçilər düşmənçilik və introvert əlamətlər göstərir, empatiya göstərən insanlar isə xeyirxah və konservativ olurlar"- deyə professor Konstantin Belousov qeyd edib.

Alınan məlumatlara əsasən alimlər hər istifadəçi üçün psixolinqvistik portretlər tərtib ediblər. Tərtibatçılar proqramın bütün əməliyyat sistemləri üçün uyğun olduğuna əmin olublar.

