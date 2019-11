AVRO-2020: Milli komandalar harada oynayacaqlar?

Noyabrın 30-da AVRO-2020-nin final mərhələsinin püşkü atılacaq.

Milli.Az Sputnik Azərbaycan-a istinadən bildirir ki, bundan sonra azarkeşlər öz milli komandalarının "Uembli"də keçiriləcək finala gedən yolunu təxmin edə biləcəklər.

İtaliya

"A" qrupu: Roma

1/8 final: London, Amsterdam, Buxarest, Bilbao və ya Qlazqo

1/4 final: Sankt-Peterburq, Münhen, Roma və ya Bakı

1/2 final: London

Final: London

Rusiya

"B" qrupu: Sankt-Peterburq və ya Kopenhagen

1/8 final: Bilbao, Amsterdam, Buxarest və ya Qlazqo

1/4 final: Sankt-Peterburq, Münhen, Roma və ya Bakı

1/2 final: London

Final: London

İspaniya

"E" qrupu: Bilbao və ya Dublin

1/8 final: Qlazqo, Kopenhagen, Bilbao və ya Budapeşt

1/4 final: Sankt-Peterburq, Münhen, Roma və ya Bakı

1/2 final: London

Final: London

Belçika, Polşa

Qrup mərhələsi: Amsterdam, Bakı, Bilbao, Buxarest, Budapeşt, Kopenhagen, Dublin, Qlazqo, London, Münhen, Roma və ya Sankt-Peterburq

1/8 final: Amsterdam, Bilbao, Buxarest, Budapeşt, Kopenhagen, Dublin, Qlazqo və ya London

1/4 final: Sankt-Peterburq, Münhen, Roma və ya Bakı

1/2 final: London

Final: London

Ukrayna

Qrup mərhələsi: Amsterdam, Bakı, Bilbao, Buxarest, Budapeşt, Kopenhagen, Dublin, Qlazqo, London, Münhen və ya Roma

1/8 final: Amsterdam, Bilbao, Buxarest, Budapeşt, Kopenhagen, Dublin, Qlazqo və ya London

1/4 final: Sankt-Peterburq, Münhen, Roma və ya Bakı

1/2 final: London

Final: London

