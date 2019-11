Bu payız da kostyumlar dəbdədir.

Milli.Az lent.az-a istinadən bildirir ki, bu il də həm uzun, gen şalvarlar, həm də, qısa şortikli kostyumlar dəbdə olacaq. Həmin geyimləri sizə təqdim edirik:

Milli.Az

