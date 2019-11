Bu gün Azərbaycan xalqı Dövlət Bayrağı Günü bayramını qeyd edir.

Publika.az-ın fotomüxbiri Pərviz Həşimi Bayraq Günü ilə bağlı Bakı küçələrində maraqlı kadrları lentə alıb.

Həmin fotoreportajı təqdim edirik:

