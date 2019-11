Vəfat edən aktyorun xanımı sözləri ilə ÜRƏK DAĞLADI - FOTO

“Kurtlar Vadisi” və “Eşkiya Dünyaya Hökmdar olmaz” serialında oynadığı rolları ilə böyük məşhurluq qazanan aktyor Tarık Ünlüoğlunun ölümündən 40 gün ötür.

Publika.az xəbər verir ki, 61 yaşında həyata gözlərini yuman aktyorun ölümünün 40-cı günündə xanımı Gülenay Kalkan paylaşımı ilə ürək dağlayıb.

O, İnstaqram hesabından Tarık Ünlüoğlunun səsləndirdiyi "Anlatamıyorum" şeirini fotoları ilə birlikdə paylaşaraq həyat yoldaşını anıb. Paylaşımına "40-cı gün sənsiz" yazan Gülenay Kalkan bununla izləyicilərini kədərləndirib. Qısa zamanda minlərlə şəxs tərəfindən bəyənilən paylaşımda hər kəs ona səbir arzulayıb və belə böyük eşqin bitməməsini arzulayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.