2020-ci ilin gəlinlik dəbi - FOTO

Gəlinlik toy günü üçün ən önəmli detallardan biridir. Hər bir gənc qızın Özünə yaraşdırdığı və özəl gəlinlik geyinmək hər xanımın xəyalıdır. Toy günü üçün hələ də paltar seçimində qərarsız olan xanımlar üçün bu gəlinliklər kömək ola bilər.

Milli.Az lent.az-a istinadən 2020-ci ildə dəbdə olacaq gəlinlikləri təqdim edir:

1. Zərif və naxışlı qol detalları olan toy geyimləri 2020-ci ildə ən dəbli gəlinliklərdən olacaq.

2. Ətəyinə tül əlavə olunmuş gəlinliklər də gələn ilin trendi arasındadır. Bu detal həm balıq ətəkli, həm də şahzadə gəlinlik modellərində istifadə olunacaq.

3. 2020-ci ilin ən məşhur gəlinlik modellərindən biri də lələkli gəlinlik donları olacaq.

4. Gəlin modası gələn il əvvəlki illərdən bir az fərqli olacaq. Belə ki, çəhrayı çalarlarda olan toy geyimləri də ilin tendensiyalarından biridir.

5. Hər dövrün modasına uyğun tez-tez dəyişən duvaq modelləri isə 2020-ci ildə daha çox istifadə ediləcək.

Milli.Az

