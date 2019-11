“Qəbələ” “Səbail”i darmadağın etdi

Bu gün Premyer Liqada 11-ci tur start götürüb.

Milli.Az Qol.az-a istinadən xəbər verir ki, ilk oyun günündə "Qəbələ"-"Səbail" qarşılaşması baş tutub.

Əyalət təmsilçisi rəqibini 3 cavabsız qolla məğlub edib.

9 noyabr (şənbə)

"Qəbələ" - "Səbail" - 3:0

Qollar: Davit Volkov, 22, 45+2, Ülvi İsgəndərov, 90+2

Qırmızı vərəqə: Əli Sadıxov, 80 ("Səbail")

Hakimlər: Elçin Məsiyev, Elşad Abdullayev, Qəzənfər Məmmədov, Namiq Bəkirov

Hakim-inspektor: Rövşən Əhmədov

AFFA nümayəndəsi: Erkin Hüseynov

Qəbələ şəhər stadionu, 15:00

Milli.Az

