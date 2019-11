Dilarə Kazımova estetik əməliyyatla bağlı suallara aydınlıq gətirdi

Azərbaycanlı müğənni Dilarə Kazımova ona dəfələrlə ünvanlanan estetik əməliyyatla bağlı suallara aydınlıq gətirib.

Milli.Az Sputnik Azərbaycan-a istinadən xəbər verir ki, müğənni bu haqda öz "Instagram" hesabında paylaşım edib:

"Mənə tez-tez sual verirlər: "Estetik əməliyyat keçirmisiniz? Bu suala yeganə cavabım budur: "Xeyr!" Səbəblərini indi sizə sadalayıram.

1. Mən əməliyyat prosesslərinin hər birindən ehtiyat edirəm. Bunu müəyyən faktlara əsaslanıb edirəm.

2. Mən özümü olduğum kimi sevirəm. Ancaq üzərimdə işləməyə də davam edirəm. Məqsədim, bu gün dünənkindən daha yaxşı olmaqdır. Sizə isə kiçik məsləhətim:

Özünüzü sevin. Hər cərrahi, estetik müdaxilə bir fəsada çevrilə bilər. Sadəcə üzərinizdə çalışın. İdeal olmaq bizim öz əlimizdədir.

PS. Biz heç nədən sığortalı deyilik. İllər keçər, bəlkə, mənim də estetik əməliyyata ehtiyacım olar. O zaman edərəm. Və məni narahat edən məqamdan azad olaram".

Qeyd edək ki, Dilarə Kazımova 2014-cü ildə "Ukraynanın səsi", "1+1" layihələrinin iştirakçısı olub. Elə həmin il "Böyük səhnə" milli müsabiqəsində qalib gələrək Azərbaycanı "Avroviziya-2014" müsabiqəsində təmsil etmək hüququ qazanıb. Hazırda o, solo karyerasını davam etdirir.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.