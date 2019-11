2022-ci ilə qədər dünya miqyasında İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyalarının (İKT) xərcləri 6 trilyon dollardan çox olacağı proqnozlaşdırılır.

Milli.Az ted.az-a istinadən bildirir ki, bu barədə "Statista" analitik şirkətinin məlumatında bildirilib.

Məlumata görə, hazırda dünyada İKT xərcləri 4,6 trilyon dollardan çoxdur.

Milli.Az

