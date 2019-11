Aşıq Samirə Əliyeva Bayrağ günü üçün hazırladığı layihəsini təqdim edib.

Publika.az-ın xəbərinə görə, sənətçi himnimizi sazda ifa edib.

Həmin videonu təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.