Aston Martin yeni DBX krossoverinin salonunu göstərdi

İnternet şəbəkədə yeni ingilis Aston Martin DBX krossoverin salonunun şəkilləri dərc edilib.

Xatırladaq ki, bu modelin rəsmi debütü bu ilin noyabr ayına planlaşdırılır. Avtomobil ötən ay Moskvada keçirilən qapalı tədbir iştirakçıları qarşısında nümayiş etdirilib. Hal-hazırda avtomobilin kapotunun altında 550 at gücü olan 4 litrlik benzin mühərrikinin quraşdırıldığı elan edilib.

Milli.Az ted.az-a istinadən bildirir ki, üstünlüklər arasında, hətta kiçik uşaqların yerləşə biləcəyi rahat kresloları qeyd etmək lazımdır. Xatırladaq ki, Aston Martin DBX krossoverinin yeniliyinin dünya premyerası noyabrın 20-də Pekində keçiriləcək, lakin ilk satışlara 2020-ci ilin yayında başlanacaq.

Milli.Az

