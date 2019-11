Vitamin C və immunmodulyatorlar qripdən qorumur, faydasızdır – Malışeva

Rusiyanın tanınmış siması, kardioloq Malışeva qrip, viruslar, soyuqdəymə zamanı C vitamini inyeksiyası, sistemi kömək etmir, mənasızdır.

Milli.Az medicina.az-a istinadən bildirir ki, o, "Jİt Zdorovo" verilişində Rusiyada populyar olan 5 məşhur preparatın qrip və immunitet zəifliyində faydasız olduğunu bildirib. Bunlar C vitamini, virus əleyhinə dərmanlar, immunmodulyatorlar, burun damcıları və antibiotiklərdir.

Malışeva bildirib ki, viruslardan qorumaq üçün orqanizmə eyni vaxtda 8 qram vitamin lazımdır. Bu isə bir neçə qutu preparat deməkdir və onu eyni anda bədənə yeritmək olmaz. Ona görə bir inyeksiya, bir iki tablet vitamin C mənasızdır.

Bir limonda C vitamininə olan sutkalıq təyələbat var. Bir şərtlə ki, isti su ilə qəbul olunmasın. Ona görə çaya, qaynaq suya limon sıxmaq da faydasızdır.

Eləcə də antibiotiklər qrup və virusdan sağaltmır.

Milli.Az

